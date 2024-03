L'FPÖ è un partito di destra populista e anti-immigrazione, critica l'aumento del costo della vita e la recente escalation di violenza nelle strade di Vienna

Migliaia di persone manifestano regolarmente contro l'FPÖ, il partito della libertà, in Austria. Il partito di estrema destra, conservatore e populista, è stato al primo posto nei sondaggi per oltre un anno. Ora si avvicinano le elezioni europee e le elezioni parlamentari: l'Austria rischia di essere travolta dalla nuova ondata nazionalista.

"Questo è il partito che suscita più odio, che mina la nostra democrazia" dice una donna che sfila in corteo.

Le leve politiche dell'estrema destra in Austria

FPÖ è partito anti-immigrazione e le soluzioni prospettate sono di chiusura. Ma non è possibile, sostengono i manifestanti: "Dobbiamo semplicemente lavorare insieme a una soluzione e non limitarci a dire: 'fuori gli stranieri'".

Ostracizzato da molti, scelto da un numero ancora maggiore di persone, l'FPÖ critica l'aumento del costo della vita e la recente escalation di violenza nelle strade di Vienna. Propone un voto di protesta contro il governo.

A causa della difficile congiuntura economica, il partito della libertà, scettico nei confronti dell'Ue, sembra aver fatto breccia nell'elettorato austriaco. L'Europa deve prepararsi a un'Austria isolata e più orientata verso l'Ungheria.

Austria più spostata verso l'Ungheria con l'FPÖ

"L'FPÖ è molto meno entusiasta della guerra in Ucraina e anche molto più positivo nei confronti di Orbán. Questo significherebbe un riorientamento sulla scena internazionale, anche se dipende molto da ciò che i partiti partner dell'FPÖ consentono" spiega Markus Wagner, professore di scienze politiche all'Università di Vienna.

Secondo i sondaggi, l'FPÖ vincerà sia le elezioni europee di giugno che le elezioni parlamentari in autunno. Il futuro cancelliere austriaco non sarà probabilmente un partner facile per Bruxelles.