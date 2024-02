Di Euronews

l'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz è stato condannato a otto mesi per falsa testimonianza. Il più giovane leader nella storia del Paese era accusato di aver mentito nell'ambito di un'inchiesta parlamentare sulla presunta corruzione del suo primo governo

L'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz è stato condannato nel processo per falsa testimonianza a otto mesi con la condizionale. È invece di sei mesi con la condizionale la pena inflitta al suo ex capo di gabinetto, Bernhard Bonelli, nell'ambito dello stesso processo.

Il processo a Vienna all'ex cancelliere, per falsa testimonianza in un caso di corruzione che ha coinvolto il suo primo governo, è cominciato lo scorso ottobre.

Di che cosa era accusato l'ex cancelliere Kurz in Austria

Kurz era stato indagato per il ruolo avuto in una società, la OeBAG, che gestiva le partecipazioni statali in alcune aziende private insieme a un suo collaboratore, Thomas Schmid.

Tra il 2017 e il 2019 Kurz, il più giovane primo ministro dell'Austria a poco più di trent'anni, ha guidato una coalizione conservatrice e anti immigrazione formata dal suo Partito Popolare e da una formazione di estrema destra, il Partito della Libertà.

Kurz dopo un secondo scandalo è uscito dalla politica nel 2021

L'allora astro nascente della destra europea è stato a capo di un secondo esecutivo con i Verdi dal 2020 al 2021, prima di dimettersi in seguito a un'altra inchiesta per corruzione e, da allora, ha lasciato la politica.

Il Partito popolare è ancora al potere in Austria, sotto la leadership di Karl Nehammer, ed è dato in vantaggio dai sondaggi per le prossime elezioni parlamentari, che si terranno in autunno pochi mesi dopo le elezioni europee di giugno.