Austria: il progetto di Vienna per dare una casa ai senzatetto

Di Johannes Pleschberger

In Austria un progetto sta cercando di affrontare il problema dei senzatetto sul modello finlandese "housing first". A Euronews la storia di un ex senza fissa dimora

Negli ultimi anni il numero dei senzatetto in Europa è aumentato drasticamente: al momento sono pochi i Paesi dell'Unione che riescono ad affrontare questo problema sociale e abitativo fornendo ai senza fissa dimora un posto dove dormire.

In Austria il governo sta cercando di prendere spunto dal modello finlandese "Housing first", il progetto che dà una casa a chi ne ha bisogno, base di partenza per il reinserimento sociale. Per togliere il maggior numero di senza fissa dimora dalle strade, Vienna sta mettendo a disposizione centinaia di appartamenti in affitto a prezzi accessibili. Per i senzatetto il governo austriaco coprirà i costi dell'affitto fino a che il beneficiario non avrà trovato un lavoro.

Il reportage di Euronews racconta la storia di Andreas, ex senzatetto, riuscito a realizzare il sogno di avere una casa propria.