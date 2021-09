Polonia: dopo il filo spinato al confine arriva lo stato di emergenza

Un flusso continuo, soprattutto negli ultimi tempi.

La Polonia ha registrato un incremento costante dei passaggi illegali di frontiera.

Ci sono stati più di 3.500 tentativi e attraversamenti effettivi solo nell'ultimo mese.

La risposta del governo non si è fatta attendere: la realizzazione di una barriera in filo spinato è in corso come è al vaglio del Parlamento la decisione di introdurre lo stato di emergenza nelle aree al confine con la Bielorussia.

Secondo i recenti sondaggi, la maggioranza dei polacchi è favorevole alla decisione del governo.

Katarzyna Zdanowicz, portavoce della guardia di frontiera, vede i vantaggi: "L'introduzione dello stato di emergenza garantirà certamente la sicurezza nelle vicinanze del confine polacco-bielorusso e - spiega - faciliterà il lavoro della guardia di frontiera, che potrà concentrarsi proprio sulla protezione del confine".

Gli attivisti e i politici dell'opposizione, che sono rimasti vicini alla linea di confine per monitorare la situazione, guardano all'introduzione dello stato di emergenza con scetticismo.

Uno di loro è Piotr Bystrianin della Fondazione Ocalenie: "La gente cerca di attraversare il confine per chiedere aiuto, quindi è davvero una situazione difficile, ma non giustifica in alcun modo lo stato di emergenza e, secondo noi, l'unico motivo per introdurlo è quello di togliere spazio a noi e alle altre organizzazioni, impedirci di aiutare le persone, di monitorare le azioni del governo e verificare quando la legge viene violata".

La Fondazione Ocalenie si è accampata vicino ai richiedenti asilo, che sono bloccati al confine da oltre 3 settimane. Temono che senza la loro presenza nelle zone di frontiera, i diritti dei migranti non vengano rispettati con respingimenti reiterati e procedure di asilo non avviate.

Le loro attività sono sostenute da politici di sinistra, come il deputato Maciej Konieczny: "Lo stato di emergenza non è stato introdotto quando c'era davvero la crisi Covid e ora viene fatto passare per queste 30 persone che sono qui al confine e per le diverse centinaia che possono chiedere asilo in Polonia. Lunedì ci sarà, tutto lo indica, una sessione parlamentare durante la quale sarà votato lo stato di emergenza, e naturalmente la sinistra sarà contraria".

Ma per il momento, tutti hanno dovuto sgomberare la zona. Secondo le norme, nelle zone in cui vige lo stato di emergenza non è permesso fare reportage o registrazioni.

I media parlano di limitazione dell'accesso alle informazioni.

Allo stesso tempo, uno dei giornalisti è già stato accusato di non aver rispettato la normativa.