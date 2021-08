Morti, feriti e civili in fuga. All'aeroporto di Kabul è l'inferno. Sono due le esplosioni avvenute nei pressi di un cancello d'ingresso allo scalo. Si parla di decine di vittime tra cui anche diversi bambini. Numerosi i feriti. La conferma arriva anche dal Pentagono secondo cui gli attentati sarebbero opera di una cellula dell'ISIS attiva nella zona. Tra i morti ci sarebbero anche degli americani.

Fonti Difesa Gb: l'attentato opera dell'Isis-K

E' "altamente probabile" che l'attentato all'aeroporto di Kabul sia stato compiuto dall'Isis-K, l'Islamic State della provincia afghana del Khorasan. Lo riferiscono fonti della difesa britannica.

Gli scoppi sono stati seguiti da diversi spari, compreso quello al C-130 italiano in fase di decollo che non ha fatto danni né feriti.

Talebani condannano l'attentato

Alcuni testimoni hanno dichiarato che è stato colpito anche l'esterno un hotel che ospitava statunitensi: almeno tre feriti. Colpi di mitragliatrice durante il decollo di un aereo italiano: secondo l'intelligence si è trattato di spari delle truppe afghane per disperdere la folla al gate dell'aeroporto. I talebani dagli altoparlanti invitano gli afghani a restare a casa e non uscire. I fondamentalisti al governo hanno "condannano categoricamente quanto accaduto" all'aeroporto di Kabul. Lo ha dichiarato in una nota il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid.

Mujahid ha dichiarato di non avere ancora informazioni sui possibili responsabili dell'attentato, che fonti di Usa e Gb attribuiscono all'Isis.

Negli scorsi giorni gli 007 americani e britannici avevano lanciato l'allarme sul rischio di attentati. Le ambasciate di Stati Uniti, Australia e Gran Bretagna avevano avvertito i loro cittadini di non recarsi allo scalo citando "minacce alla sicurezza fuori dai cancelli".

Marise Payne, ministro degli Esteri australiano, ha invitato tutti gli australiani presenti a Kabul a restare in luoghi sicuri in attesa di ulteriori informazioni. La situazione nel Paese, prosegue la nota, è di estremo pericolo.

Difesa: nessun italiano coinvolto

Nessun italiano è stato coinvolto nell'esplosione presso l'aeroporto di Kabul. La deflagrazione è avvenuta in un'area distante da dove stanno operando i militari italiani per le ultime fasi dell'operazione Aquila per l' evacuazione dei cittadini afghani. Lo si apprende dalla Difesa.

Sono ore di angoscia e terrore per l'Afghanistan e la sua capitale. Non c'è più sicurezza per le strade e nello scalo che era e resta l'unica speranza per decine di migliaia di persone di fuggire dai talebani tornati al potere.

Biden: nella Situation Room con team sicurezza nazionale

Il presidente americano Joe Biden, che aveva in programma un bilaterale col premier israeliano Bennett, è ora nella Situation Room della Casa Bianca riunito col suo team della sicurezza nazionale, tra cui il segretario di stato Antony Blinken e il capo del Pentagono Lloyd Austin.