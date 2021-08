Venezuela: rilasciato il leader dell’opposizione Freddy Guevara

Una figura chiave dell'opposizione venezuelana. Freddy Guevara, è stato rilasciato dopo essere stato arrestato oltre un mese fa con l’accusa di aver intrattenuto legami con “estremisti e paramilitari” associati al governo della Colombia.

Guevara, uomo di fiducia di Guaidò, ha fatto sapere di non conoscere “con chiarezza quali siano le misure” adottate per la sua uscita dal carcere. “Dobbiamo verificarlo perché non ho chiaro quale siano le limitazioni”, ha detto ai media il politico assicurando che durante la sua prigionia nel carcere dell’Helicoide, una struttura di detenzione nota per essere una delle più dure del Venezuela, è rimasto totalmente tagliato fuori dalla comunicazione con il resto del mondo”.

Il rilascio di Guevara arriva mentre hanno preso il via i colloqui tra l'opposizione e il governo del Presidente Maduro che si è detto aperto a un nuovo dialogo per far uscire il paese dalla crisi politica ed economica.