Astronauti cercasi: arrivate 22mila candidature

Boom di richieste per diventare astronauta. Ben 22mila persone hanno presentato la candidatura all'ESA, l'agenzia spaziale europea, per diventare la prossima generazione di professionisti dello spazio.

L'agenzia cerca anche astronauti con disabilità fisiche, per studiare le modifiche necessarie alle stazioni spaziali. I candidati sono in prevalenza uomini, solo il 24 percento dei candidati è donna. Un dato in crescita rispetto alla precedente selezione, dove c'erano solo il 19 percento di donne aspiranti astronaute, ma ancora lontano dal gender balance. Per quanto riguarda la provenienza, a farla da padrone sono Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia, ma le candidature sono arrivate da tutti e 25 i paesi membri e associati.

È un passaggio epocale, 22mila candidature è davvvero un numero impressionante. Siamo rimasti a bocca aperta, è molto di più di quello che ci aspettavamo. C'è un forte interesse nello spazio in tutta Europa. Josef Aschbacher direttore generale ESA

Ai candidati spetta ora un anno di screening per valutare l'idoneità. Solo 4-6 di loro verrà prescelto e una ventina faranno parte delle riserve. La decisione finale verrà presa a fine 2022.