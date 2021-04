È una rivoluzione quella che nelle ultime ore ha scosso il mondo del pallone. Ma a far sentire la propria voce è l'élite del calcio europeo, 12 big club che vogliono andare per la propria strada.

Questa è la Super League, torneo alternativo alla Champions League. I cosiddetti Club Fondatori sono Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan, Real Madrid e Tottenham Hotspur. Altri tre club vi aderiranno prima della stagione inaugurale.

La politica si schiera contro la Super League

Una notizia, lanciata nella notte tra domenica e lunedì, che ha avuto un effetto globale. Il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, si è opposto all'idea ("l'esecutivo sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le competizioni nazionali, i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport", ha detto).

Così hanno fatto anche il premier britannico Boris Johnson ("sono pronto a collaborare con le autorità del calcio, perché il progetto non vada avanti nella maniera attualmente proposta", le parole di Bojo) e il presidente francese Emmanuel Macron ("lo Stato francese sosterrà tutte le misure prese dalle istituzioni calcistiche nazionali, da Uefa e Fifa, per proteggere l'integrità delle competizioni", ha dichiarato il Capo di Stato transalpino).

Chelsea, Real e City rischiano l'esclusione immediata dalla Champions

Dal canto suo, la Uefa, colpita "dritta al cuore", ha risposto duramente, con minacce tutt'altro che velate. "Credo che la proposta della Superlega equivalga a sputare nel viso a tutti quelli che lavorano nel calcio, a chi ama il calcio", ha detto il presidente dell'organismo con sede a Nyon, Aleksander Ceferin, in seguito alla riunione del Comitato Esecutivo, durante la quale è stato approvato il nuovo formato della Champions League. "Facciamo appello a tutti, ai fan, ai media, ai politici e agli organi di governo del calcio di unirsi a noi per fare di tutto per non far sì che questo piano diventi realtà".

La Uefa non si è limitata a queste dichiarazioni. Insieme alle autorità calcistiche dei tre Paesi coinvolti - Italia, Spagna e Inghilterra - l'Uefa ha avvertito che se non si dovesse fare marcia indietro, i club saranno esclusi dalle competizioni nazionali e dalla Champions League e che ai giocatori dei club partecipanti "potrebbe essere negata l'opportunità di rappresentare le proprie nazionali". Una decisione in merito dovrebbe essere presa questo venerdì, durante una riunione straordinaria del Comitato Esecutivo. Chelsea, Real Madrid e Manchester City tremano, perché rischiano di essere immediatamente esclusi dalle semifinali di Champions.

Parola ai tifosi europei

Sappiamo cosa ne pensa il mondo del calcio, cosa ne pensa anche la politica. Ma i tifosi, coloro senza i quali questi grandi club non esisterebbero, da che parte stanno?

A Madrid, dove sia Real che Atlético hanno aderito al progetto, non tutti ne sono entusiasti. "Non credo che la Super League porterà benefici al calcio europeo", dice un giovane. "Le piccole squadre saranno escluse e non ci sarà lo stesso livello di competizione. Da tifoso, preferirei che le cose rimanessero come sono oggi. Non sono un fan della Super League".

Qualcun altro, seppur non completamente d'accordo, la vede però come un'opportunità: "Da tifoso del Real Madrid è triste pensare che non potremo più vincere la Champions League, che abbiamo già vinto 13 volte", dichiara uno studente. "È triste, ma possiamo sempre essere i re della Super League, quindi perché no?".

Anche i tifosi italiani sono abbastanza scettici. Per una volta Inter e Milan si sono trovati sulla stessa sponda (così come la Juventus), ma per molti questa scelta non è quella giusta. "Secondo me il vincitore della coppa sarà quello che avrà la possibilità di comprare i giocatori più forti", spiega un tifoso milanista. "Non sarà una cosa onesta fare una competizione del genere".

I club francesi e tedeschi, comprese le due finaliste dello scorso anno, il PSG e i campioni in carica del Bayern Monaco, non faranno parte della Super League nella sua forma attuale. L'Uefa li ha ringraziati per essersi rifiutati di firmare quello che è stato definito come uno schema "egoistico". "Quello che mi infastidisce un po' è che è tutta una questione di soldi", dice un tifoso bavarese. "È solo un'altra competizione con la quale fare più soldi"

I 12 fondatori della Super League dicono che la loro nuova competizione infrasettimanale e continentale sia un bene per il gioco del calcio. Ma con le minacce della Uefa di bandire i giocatori partecipanti da Coppa del Mondo ed Europei, sembra che la battaglia proseguirà nei tribunali, piuttosto che in campo.