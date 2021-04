Vigilia di Pasqua nel mondo in "tempi bui", dice Papa Francesco

Messa della Vigilia Pasquale 2021 all'insegna di confinamenti e restrizioni a San Pietro. È il secondo anno consecutivo:

Celebrazione all'insegna della "speranza attraverso mesi oscuri" come dice Papa Francesco.

Solo 200 persone hanno potuto seguire il servizio papale cominciato in forte anticipo per rispettare il coprifuoco anticovid dello Stato italiano con inizio alle 22.

A Gerusalemme decine di fedeli e ministri di culto cristiani hanno seguito la messa della Vigilia nella Chiesa del Santo Sepolcro, eretta sul sito dove il Cristo risorge, miracolo che per milioni di cristiani nel mondo si ripete ogni anno nella Domenica di Pasqua.

I fedeli hanno pregato rigorosamente con maschera, ma con meno restrizioni che a San Pietro.

Servizio della Vigilia pasquale pure a Damasco, in Siria, Paese martire anche per i cristiani. che nella capitale hanno libertà di culto garantita dal regime. Rischi jihadisti ridotti quindi, ma non quelli pandemici. Annche in Siria il covid è diffuso. E le autorita sanitarie mondiali temono che sia poco monitorato.

Solo nella parte del Paese controllata dal governo di Assad, l'unica dove vengono effettuate delle rilevazioni relativamente attendibili, si sono registrati 19 mila casi di covid, con 1.200 decessi.

Tuttavia, si teme che il numero possa essere superiore a causa delle limitate capacità di test.

