L'Italia piange l'ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci

È stato probabilmente il tentativo di un rapimento quello finito in tragedia nella Repubblica Democratica del Congo, con l'uccisione dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, del carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e il loro autista. A dare l'allarme dell’agguato, compiuto da miliziani armati ancora non bene identificati, sono stati i ranger del Parco nazionale dei Virunga. In missione umanitaria insieme alla delegazione italiana c'era anche il Capo Delegazione Unione Europea.

Una missione umanitaria finita nel sangue

Il convoglio, in provenienza dalla città di Goma, procedeva verso nord, per visitare una scuola del World Food Programme. La zona è considerata una delle più "sicure" in un paese in cui gli agguati sono dietro ogni collina e su ogni direttrice. L’attacco non è stato rivendicato e il governo di Kinshasa ha fatto sapere che farà di tutto per individuare e perseguire gli assassini. Sono diversi i gruppi armati che operano nella zona dei monti Virunga, fra Congo, Ruanda e Uganda La situazione nelle province est della Repubblica Democratica del Congo restano molto difficili.

Il cordoglio del Ministero degli Affari Esteri

La Farnesina ha confermato presto la drammatica notizia. "Immenso dolore" è stato espresso dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Unico diplomatico italiano a Kinshasa, l'ambasciatore Attanasio, era nato a Saronno, in provincia di Varese nel 1977 e si era laureato alla Bocconi in economia aziendale, entrando in diplomazia nel 2004. Esperienze a Berna, al consolato generale in Casablanca e poi Abuja, in Nigeria: Era ambasciatore a Kinshasa dal settembre 2017.

Il cordoglio del presidente Mattarella

"Ho accolto con sgomento la notizia del vile attacco che poche ore fa ha colpito un convoglio internazionale nei pressi della città di Goma uccidendo l'Ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista. La Repubblica Italiana è in lutto per questi servitori dello Stato che hanno perso la vita nell'adempimento dei loro doveri professionali in Repubblica Democratica del Congo.". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio di cordoglio al ministro degli Esteri Luigi Di Maio.