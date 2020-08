Spazio: SpaceX viaggia verso la Terra

È iniziato il viaggio di ritorno per la capsula di SpaceX, la prima compagnia privata a mandare persone nello spazio. La partenza è stata annunciata dalla Nasa. SpaceX Dragon si è sganciata dalla Stazione spaziale internazionale a un'altezza di circa 430 chilometri sopra Johannesburg, in Sud Africa. I due astronauti erano decollati dal Kennedy Space Center della Nasa il 30 maggio, sono rimasti in orbita due mesi.

L'ammarraggio

L'ammaraggio è previsto per le 20,40 di domenica, ora italiana, nel Golfo del Messico, davanti alle coste della Florida. La partenza era in forse a causa della tempesta tropicale Isaias, che avrebbe potuto interessare la zona prevista per l'ammaraggio. Secondo le ultime previsioni della Nasa, invece, le condizioni meteo nell'area, vicino a Pensacola, saranno buone. Si tratta del primo splashdown dopo la missione Apollo del 1975.

Il ritorno degli Usa nello spazio

La navetta, che trasporta due astronauti Nasa Doug Hurley e Bob Behnken, è made in USA. Segna quindi il ritorno degli americani nello spazio, seppure con i fondi privati di Elon Musk. Negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno usato capsule russe per portare i propri uomini nella stazione spaziale.

Prima del viaggio di ritorno...

"Sono stati due mesi grandiosi, abbiamo apprezzato ciò che voi come equipaggio avete fatto per aiutarci a testare Dragon durante il suo volo inaugurale", ha detto via radio Hurley alla Stazione Spaziale.

La parte più dura è stata il lancio, ma quella più importante è tornare a casa Bob Behken astronauta

Questo primo viaggio di Dragon è solo un test, ma se tutto va bene, a settembre ci sarà il prossimo.