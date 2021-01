Lo Ocean Viking ha attraccato nel porto di Augusta, in Sicilia. I migranti che stanno trascorrendo la quarantena a bordo della nave Adriatico hanno salutato l'ingresso nel porto dell'imbarcazione dell'ong Sos Mediterranee con 373 persone a bordo. Dopo l'attracco le autorità sanitarie sono salite a bordo per effettuare i tamponi anticovid, quindi sono cominciate le operazioni di sbarco.

I migranti saranno trasferiti nella nave Adriatico: i positivi in quarantena e tutti gli altri in isolamento fiduciario. I minori non accompagnati saranno trasferiti nel centro di accoglienza indicato dal ministero dell'Interno.

La Ocean Viking ha soccorso, in meno di 48 ore, 4 gommoni con 374 persone in pericolo in 3 diverse operazioni nell'area libica di ricerca e soccorso. Tra i sopravvissuti ci sono 165 minori, la maggior parte dei quali non accompagnati. A bordo anche quattro donne incinte, una delle quali era già stata evacuata d'urgenza a Lampedusa dalla Guardia Costiera.