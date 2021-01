Migranti, soccorse 265 persone: lo sbarco a Porto Empedocle

È Porto Empedocle il porto assegnato alla nave Open Arms con a bordo 265 persone: si tratta dei migranti, soccorsi in mare dalla ong spagnola in due differenti operazioni avvenute in 48 ore, che hanno atteso sul ponte della nave al freddo e con le condizioni meteo in peggioramento. Dopo il rifiuto di Malta, l’Italia ha dunque concesso lo sbarco nello scalo siciliano.

L'ong ha twittato che sabato la sua nave ha salvato 96 persone - la maggior parte delle quali provenienti dall'Eritrea - che si trovavano alla deriva su una barca di legno, senza giubbotto di salvataggio, in acque internazionali. Partite da Zuwarah il 31 dicembre, "dopo due giorni in mare aperto senza cibo né acqua i migranti soccorsi (tra cui 2 donne e 17 minori) presentavano segni di denutrizione e ipotermia: il personale medico li ha presi in carico per verificare le loro condizioni di salute".

Nel tweet: "Individuata dalla #OpenArms una seconda imbarcazione alla deriva in acque internazionali, con circa 97 persone a bordo, senza giubbotti di salvataggio, inizia un'operazione di salvataggio.

#OgniVitaConta#"

In un'operazione separata, giovedì, Open Arms ha imbarcato 169 migranti, partiti dalle coste libiche, presidiate dai trafficanti di esseri umani.