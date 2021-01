L'Irlanda è sotto choc.

Il primo ministro irlandese Micheál Martin presenterà in Parlamento - forse già oggi - le scuse ufficiali del governo, per quello che è successo nel passato in numerose "Mother and Baby Homes", strutture di accoglienza per famiglie gestite dalla Chiesa cattolica. e da istituzioni vicine ad essa.

L'inchiesta del quotidiano "Sunday Independent" ha sconvolto l'Irlanda.

Tra il 1922 e il 1998, circa 56.000 donne in stato interessante, ma non sposate, sono state mandate a partorire in queste "case-famiglia", dove spesso erano costrette a dare i loro figli in adozione, anche in circostanze illegali.

Erano luoghi di una crudeltà disumana, stando ai racconti di chi li ha vissuti.

Uno dei video realizzati dal "Sunday Independent"

"Una vita di menzogne"

Nato da una ragazza di 19 anni di nome Jane, Fionn Davenport ha scoperto non molto tempo fa che la sua vita era basata su una menzogna.

"Subito dopo la mia nascita, la mamma ha cambiato idea e ha detto di voler tenere il bambino, ma le suore hanno detto di no, non ti è permesso, hai firmato i documenti, hai firmato i moduli, quindi hai rinunciato a tutti i tuoi diritti su questo bambino.

Ci sono voluti 40 anni, a me e a mamma, per scoprire che questa era una terribile bugia, che le hanno mentito. In base alla legge sulle adozioni del 1952, la madre naturale ha sei mesi di tempo per cambiare idea sul futuro del bambino. E le suore naturalmente lo sapevano".

Fionn Davenport ha condotto una lunga battaglia legale contro la "Home" dove è venuto alla luce. Euronews

La dura vita delle mamme non sposate

Fionn Davenport afferma che l'istituto in cui è venuto al mondo ha separato subito mamma e figlio. La madre naturale non ha mai potuto allattarlo al seno.

Secondo l'esperienza di Mary, anche lei - come Fionn - nata in una di queste strutture (nel suo caso, a Dublino), la vita delle madri non sposate era molto dura. La misericordia non era contemplata tra le mura di quelle tristi "casi", simili più che altro ad impenetrabili carceri dell'anima.

Racconta Mary:

"Mia mamma aveva fatto a maglia i miei vestitini e dopo che mi avevano consegnato alla mia madre adottiva, le suore hanno riportato i vestiti che mia mamma aveva fatto per me, glieli hanno gettati in faccia e hanno detto: a Mary non serviranno più, ora ha dei vestiti veri! E questo ha spezzato il cuore di mia mamma".

Mary racconta la vicenda della mamma naturale. Euronews

In queste strutture mancava tutto, non solo l'umanità.

Sia le donne che i loro figli hanno sofferto anche di mancanza di cure e di supporto medico, causando la morte di circa 9.000 bambini, in almeno 18 diverse strutture, come ha rivelato l'inchiesta giornalistica e giudiziaria, durata ben cinque anni.

Dopo la pubblicazione, lo stesso primo ministro irlandese Micheál Martin ha riconosciuto che la cattolica società irlandese trattava donne e bambini "incredibilmente male".

"Una grave e sistematica discriminazione"

Il premier ha aggiunto: "Questa storia apre una finestra inquietante su una cultura profondamente misogina che in Irlanda, nel corso di diversi decenni, ha visto una grave e sistematica discriminazione nei confronti delle donne, soprattutto di quelle che hanno partorito al di fuori del matrimonio".

Micheál Martin, premier irlandese dal giugno 2020. Euronews

Tutto cominciò nella contea di Galway...

L'indagine è partita in seguito alla scoperta - nel 2014 - di una fossa comune di neonati e bambini nella "Mother and Baby Home" di Tuam, nella contea di Galway.

La storica Catherine Corless ha rintracciato i certificati di morte di quasi 800 bambini morti nell'ex "Bon Secours Mother and Baby Home" di Tuam, ma è stato possibile trovare un certificato di sepoltura solo per un bambino.

In seguito, gli investigatori hanno trovato una fossa comune contenente i resti di neonati e bambini in una struttura fognaria sotterranea nel terreno della "Home", gestita da un ordine di suore cattoliche e chiusa definitivamente nel 1961.

Percentuali e tasso di mortalità

Secondo l'inchiesta, nel periodo preso in esame, in queste "Homes" cattoliche è morto un bambino su sette, tra quelli che vi sono nati da mamme non sposate.

Il tasso di mortalità infantile in queste strutture - ad esempio, nel biennio 1945-46 - è stato addirittura il doppio del normale tasso di mortalità infantile nell'Irlanda di quel periodo.

Una storia tragica, tenuta sepolto troppo a lungo.