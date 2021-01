Covid: indici in aumento, vaccinazioni a rilento

L'arrivo dei primi lotti del vaccino Oxford/Astrazeneca in Gran Bretagna non scongiura il rischio di una prossima scarsa disponibilità. Per questo le autorità sanitarie, con una decisione criticata da molti, hanno allungato i tempi tra la prima dose e il richiamo da tre a 12 settimane, per poter raggiungere la platea più vasta possibile.

Coi numeri della pandemia ancora in crescita, i sindacati di settore chiedono al governo il rinvio della riapertura delle classi.

In Italia, dove gli esperti lanciano l'allarme per il rischio di una terza ondata, la campagna vaccinale ha raggiunto 67.000 cittadini, secondo paese in Europa, ma lo stesso si registrano lentezze e ritardi. Secondo il commissario per l'emergenza Covid, Arcuri, "se le Regioni non arrivano a somministrare 65.000 dosi giornaliere si rischia il flop".

Lo stesso rischio che corre la Francia, ultimo dei grandi paesi per vaccini somministrati, solo 352 finora, e in gran parte a medici e infermieri. Frédéric Batteaux, primario di Immunologia all'ospedale di Cochin: "Abbiamo ricevuto più di 100 telefonate in poche ore da operatori sanitari che chiedevano di essere vaccinati. È necessario poter rispondere e rispondere molto rapidamente".

Intanto le autorità da sabato hanno irrigidito i divieti, e in 15 dipartimenti sono state imposte 12 ore di coprifuoco.

In Grecia il governo ha annunciato una proroga ulteriore del regime di blocco in vigore da due mesi, mettendo fine a una tendenza ad alleggerire le misure che era stata tollerata durante le feste di fine d'anno.