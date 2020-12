Un problema logistico in uno degli stabilimenti Pfizer in Belgio ha causato un leggero ritardo nella consegna dei vaccini in otto Paesi europei. A comunicarlo è stato il Ministero della Salute della Spagna, una delle Nazioni che hanno subito l'intoppo, ma non ha reso noti gli altri Stati coinvolti.

La casa farmaceutica ha tuttavia assicurato che la questione è stata risolta è che la consegna di 350mila dosi attesa in Spagna per il 28 dicembre verrà effettuata il giorno successivo.

Il presidente cipriota Nicos Anastasiades si è aggiunto ai leader politici dell'area centro-orientale dell'Europa che hanno ricevuto già il vaccino.

Il primo e finora unico politico italiano è stato il presidente della Campania Vincenzo De Luca, accusato dai suoi oppositori di aver tolto una dose a chi aveva più urgenza.

Il 29 dicembre è previsto l'arrivo dal Belgio in Italia del secondo carico di 450mila dosi.

In un'intervista a La Stampa, il ministro della Salute Roberto Speranza ha definito una "stupidaggine" la polemica sul maggiore quantitativo di vaccino consegnato a Germania e Francia. È vero che i due Paesi hanno ricevuto in anticipo delle dosi, ma i motivi sono dettati da variabili tra cui la distanza dagli stabilimenti dei gruppi farmaceutici. Tuttavia l'Italia avrà senza ritardi le dosi previste dal contratto di acquisto dei vaccini, firmato dalla Commissione europea che ne gestisce la distribuzione a seconda del numero di abitanti degl Stati membri.

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, una delle città più colpite a inizio pandemia, non esclude una terza ondata, ma in questo momento, dice, "vediamo la luce in fondo al tunnel".

In un tweet Gori ha annunciato che il Comune si dichiarerà "persona offesa" nell'indagine preliminare della Procura di Bergamo per epidemia colposa.