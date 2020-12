Nell'ultima domenica prima di Natale, Oxford Street e Regent Street, tempi dello shopping di Londra, sono praticamente deserte.

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato "stay at home", un ordine di "restate a casa" per i cittadini di Londra e del sud-est dell'Inghilterra: "Tier4", massimo libello di allerta, per rallentare la diffusione di un nuovo ceppo di Coronavirus.

La "variante inglese" pare del 70% più contagiosa del precedente virus, anche se non sembra causare sintomi più gravi.

Regent Street, il giorno prima del lockdown. L'ultimo giorno di libertà. Alberto Pezzali/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

"Nuovo ceppo più trasmissibile, ma non più pericoloso"

Spiega Sir Mark Walport, ex capo consulente scientifico del governo britannico:

"Il nuovo ceppo è più trasmissibile. Ma se c'è una sola buona notizia è che finora non sembra che causi un peggioramento della malattia, il che è importante. E per quanto ne sappiamo in questa fase, il vaccino dovrebbe ancora funzionare contro il virus".

Inghilterra, Scozia e Galles blindati

Con un aumento di oltre 35.000 casi giornalieri di Covid-19 - quasi il doppio di quelli registrati domenica scorsa, 13 dicembre - i cittadini inglesi stanno facendo rifornimento di cibo, dopo che il governo ha posto circa 21 milioni di persone in Inghilterra e Galles sotto misure più severe e ha ordinato ad aziende e negozi non essenziali di chiudere.

Blindata anche la Scozia, da dove non è possibile uscire per raggiungere altre destinazioni del Regno Unito.

Negozio chiuso a Soho. Alberto Pezzali/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Reazione di isolamento

La reazione dell'Europa alla "variante inglese" del virus è stata quella di isolare il Regno Unito.

Una lista crescente di paesi dell'UE ha già vietato ogni forma di circolazione (soprattutto i voli aerei) con Londra e il Consiglio europeo si riunirà per coordinare le azioni dell'UE.

Germania, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Irlanda e Bulgaria hanno già annunciato e messo in atto restrizioni.

Anche l'Italia ha deciso di bloccare i voli con il Regno Unito, causando difficoltà ad inglesi e italiani che stanno tornando a casa per le vacanze di Natale.

Una donna inglese, Francesca Arthur, proveniente da Roma con destinazione Oxfordshire, è stata intervistata all'aeroporto di Fiumicino.

"Non credo di essere preoccupata, credo sia normale, almeno per la mia comprensione delle cose che cambiano, necessiaramente. Tuttavia, voglio dire, non è l'ideale prima di Natale, ma è comprensibile che il governo inglese abbia preso le decisioni che ha dovuto prendere".

Una viaggiatrice italiana, invece, commenta: "Non sappiamo nemmeno cosa è successo. Sono salita sull'aereo, ho fatto anche il test molecolare, quindi ero protetta, e siamo arrivati qui senza problemi. Poi abbiamo cominciato a sentire delle voci di corridoio su una variante inglese del virus...".

Non solo aerei: la Francia blocca anche la Manica

La Francia ha vietato tutti i viaggi dal Regno Unito per 48 ore a partire dalla mezzanotte di domenica, compresi i camion che attraversano il Canale della Manica, gettando nel caos il percorso utilizzato da migliaia di mezzi pesanti ogni giorno.

Di fronte a queste (peraltro prevedibili) reazioni europee, Boris Johnson ha subito convocato una riunione d'emergenza del COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms), il comitato di crisi, per decidere il da farsi.