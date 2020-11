Un G20 anti-covid quello del debutto per l'Arabia Saudita

Anche se virtuale l'organizzazione del meeting del G20 da parte dell'Arabia Saudita ha rafforzato la sua immagine internazionale con largo uso di video promozionali. Intanto fra le risoluzioni il summit si impegna a finanziare un'equa distribuzione dei vaccini, delle cure e dei test per il Covid-19 in modo che i paesi più poveri non siano tagliati fuori.

Anche la Russia in prima linea

"La Russia sostiene la decisione chiave di questo vertice, il progetto volto a garantire a tutti l'accesso a vaccini efficaci e sicuri. Senza dubbio, i farmaci per l'immunizzazione dovrebbero essere proprietà di tutta l'umanità. Il nostro paese, la Russia, è pronto a fornire ai paesi bisognosi vaccini sviluppati dai nostri scienziati" ha assicurato in uno dei suoi interventi il presidente russo Valdimir Putin.

La lotta alla pandemia come priorità

In un certo senso gli fa eco il presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte che riconosce come quella della salute globale sia la sfida maggiore.

"Abbiamo bisogno di investimenti mirati ai sistemi sanitari in difficoltà in tutto il mondo per sostenere la resilienza ambientale e sociale e per evitare ulteriori problemi economici. È un compito arduo, ma l'Italia è pronta a fare la sua parte": ha detto Conte ribadendo la necessità di affrontare la terribile prova imposta dal Covid-19.

Usciremo dalla crisi solo concependo "un nuovo inizio", ponendo la persona al centro degli sforzi sulle sfide globali. E' questo uno dei concetti che Conte ha sottolineato, a quanto si apprende, nel corso della sessione di apertura del G20.

L'impegno italiano su queste prerogative continuerà con l'assunzione della Presidenza G20 per il prossimo anno: l'Italia promuoverà uno sforzo coordinato per superare la crisi economica, con particolare riguardo ai Paesi più vulnerabili, ha spiegato.