Coronavirus: chiuso l'accesso alla moschea della Mecca

Così desolatamente vuota non si era mai vista. L'accesso alla Kaaba, l'edificio a forma di cubo al centro della grande moschea della Mecca, il luogo più sacro dell'Islam, è stato bloccato per permettere al personale addetto alle pulizie di disinfettare tutti i locali per limitare i rischi legati al coronavirus.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.