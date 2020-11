Un G20 che rappresenta un rischio per l'Arabia Saudita

Il vertice dei leader del Gruppo dei 20 questo fine settimana a Riyad si distingue più per ciò che non è che per ciò che è.

Online a causa del coronavirus, il raduno dei leader più importanti del mondo non sarà un'opportunità per re, presidenti e primi ministri di condurre l'intima diplomazia di riunioni a porte chiuse o posare per memorabili foto di famiglia. Senza gli arrivi sul tappeto rosso, non sarà un'occasione per gli ospiti sauditi di abbagliare i media di tutto il mondo.

Non si prevede neppure che fornirà una risposta unificata a livello globale alla peggiore pandemia degli ultimi decenni. Sebbene siano stati stanziati miliardi di dollari per medicinali e vaccini, i paesi del G-20 si sono concentrati principalmente sulla sicurezza delle proprie forniture, malgrado le rassicurazioni della Ursula van der Leyen: "L'anno scorso, al G20, gli Stati Uniti hanno rotto il consenso con la loro all'opposizione all'accordo di Parigi. Quest'anno, sono felice di vedere che gli Stati Uniti stanno sostenendo quelle conclusioni. Al vertice, esorterò ancora una volta i partner del G20 a impegnarsi per la piena ed effettiva attuazione dell'accordo di Parigi. Abbiamo compiuto progressi ".

Il covid impedirà all'Arabia Saudita di realizzare la propria "operazione simpatia" di fronte al mondo

Il vertice virtuale però, risparmierà probabilmente al principe ereditario Mohammed bin Salman i problemi di una protesta popolare, due anni dopo che le agenzie di intelligence occidentali hanno dichiarato la sua responsabilità nell'omicidio dello scrittore Jamal Khashoggi in Turchia da parte di agenti sauditi. L'uomo venne strangolato e sciolto nell'acido nel consolato saudita di Istanbul.

Un massacro e un coinvolgimento che il sovrano ha sempre negato. Ma un incontro online priva anche i sauditi di uno spettacolo mediatico per pubblicizzare la propria posizione nel mondo.

il luogo dove scomparve lo scrittore dissidente

I ritratti delle attiviste saudite, tra cui Loujain Al-Hathloul, incarcerata senza processo dal 2018, sono stati proiettati sulla facciata del Museo del Louvre a Parigi.