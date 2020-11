In Europa superati gli 11 milioni di contagi. Conte firma le nuove restrizioni

L'Unione europea supera gli 11 milioni di casi di coronavirus da inizio epidemia e guarda con preoccupazione ai prossimi mesi. In Francia il virus ha provocato la cifra spaventosa di 854 vittime nella giornata di martedì, un picco che non si toccava da metà aprile. E per la quinta volta in 9 giorni sono entrati in ospedale mille pazienti in 24 ore.

Serve tempo per vedere sui numeri l'impatto della chiusura nazionale di un mese annunciata dal presidente della Repubblica, Emmanuel Macron una settimana fa.

Le chiusure in Europa

Altri Paesi corrono ai ripari. L'Olanda estende la chiusura ai musei, cinema e zoo. La curva scende troppo lentamente, dice il primo ministro Mark Rutte, lanciando un avvertimento ai propri connazionali.

"Chi pensa di poter fare festa con cento persone o più al sabato sera non rimanga sorpreso di essere sanzionato pesantemente."

L'Austria, colpita nelle ultime ore anche da un attacco terroristico nella sua capitale, si è unita alla Grecia nell'imposizione di misure più restrittive.

Chiusure che sono già in vigore in Belgio, Germania e Irlanda, con pesanti limitazioni agli spostamenti della popolazione.

Conte firma le nuove restrizioni

In Italia dopo lunghe trattative nella maggioranza e con gli enti locali il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo decreto con le misure anti contagio - il terzo in appena 20 giorni - in vigore fino al 3 dicembre. Anticipa il coprifuoco alle 22 in tutta Italia, incrementa la didattica a distanza al 100% alle superiori, ufficializza la chiusura dei musei e dei centri commerciali nei weekend.

Il decreto introduce poi tre livelli di rischio: nelle zone rosse, dove la situazione è peggiore, si tornerà alla chiusura di tutte le attività non essenziali e ai limiti agli spostamenti per le persone.

Il governo ha annunciato un nuovo decreto ristori entro la settimana, per il sostegno economico delle nuove categorie colpite dalle chiusure.