Finisce patta l'ultima sfida televivisa Trump Biden

L'ultimo duello televisivo tra Donald Trump e Joe Biden, prima del voto alle presidenziali del prossimo 3 novembre, si è tenuto con regole severissime. Ingresso in simultanea con Trump senza mascherina e Biden che se la slacciava entrando. Il palco è stato quello della Belmont Univeristy di Nashville, in Tennessee, con milioni di americani incollati al teleschermo.

L'arma della pandemia

Il democratico Biden ha attaccato pacatamente il presidente uscente sulla pandemia: "220.000 americani morti. Se non percepite nient'altro di quello che dico stasera, ascoltate questo: chi non ha saputo prendere in mano la situazione è responsabile, io non ho avuto incarichi di governo ma chi è responsabile di così tante morti non può restare a fare il presidente degli Stati Uniti d'America ".

L'epidemia trascurata

Trump ha minimizzato sulla virulenza del virus, sostenendo che i democratici vogliono strangolare l'economia. "Dobbiamo aprire il nostro paese - ha detto Trump - non si può tenere il paese chiuso, questo è un paese enorme, con un'economia enorme. Le persone stanno perdendo il lavoro, ci sono suicidi, depressione, alcol, droghe, a un livello che nessuno aveva mai visto prima ".

Lo scottante tema della sanità pubblica

Fra i temi scottanti quello dell'assitenza sanitaria, campo di battaglia storico fra i due partiti in un momento peraltro di grave crisi epidemiologica. Trump sta abolendo l' Obamacare cioè il tentativo statunitense di dare un'assitenza sanitaria anche ai meno abbienti. L'Obamacare è attualmente all'esame della Corte Suprema ...e sue questo tema il presidente ha attaccato: " L' Obamacare non va bene, poi ho preso una decisione nel gestirlo nel migliore dei modi per la mia gente, un popolo fantastico, avrei potuto fare il contrario e rendere tanti infelici, si cerca di gestirlo ma si degrada, non funziona, non è efficace non importa quanto bene lo gestisci, non va ".

La "sanità socialista"

Trump ha accusato Biden di voler fare della sanità uno strumento socialista. "L'idea che ci sia un'opzione pubblica e che le persone possano scegliere rende il nostro stato socialista? Guardate la differenza tra me e il presidente: io credo che l'assistenza sanitaria non sia un privilegio ma un diritto".

Il dibattito sulle migrazioni

I candidati si sono scontrati anche sulla politica migratoria. Trump è orgoglioso del suo record nella riduzione del numero di immigrati negli Stati Uniti. Ma Biden ha criticato le famigerate separazioni familiari al confine. "I bambini vengono presi in carico qui dai coyote e dai criminali, dai cartelli della mafia e vengono portati da noi - ha detto Trump - E li adoperano per entrare nel nostro paese. Adesso abbiamo confini più forti come non li abbiamo mai avuti, abbiamo più di 400 cento miglia di muro nuovo di zecca. Guardate i numeri, noi lasciamo entrare le persone, ma devono entrare legalmente". "I figli venivano strappati dalle braccia dei genitori e separati - ha contestato Biden - E adesso non si trovano più 500 gruppi familiari da ricongiungere e quei bambini sono diventati degli orfani. Non sanno più dove andare. Tutto questo è criminale. È criminale".

Pari e patta

Secondo gli osservatori di questo genere di dibattiti Biden non ha commesso alcun errore mentre Trump è rimasto su un tono più dimesso e ha addolcito la sua immagine dopo un'esibizione combattiva nel primo dibattito televisivo. Il risultato dei sondaggi sarebbe un pareggio. Adesso intanto saranno gli elettori a decidere.