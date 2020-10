La tregua inesistente in Nagorno Karabach

Continuano le ostilità tra Armenia e Azerbaigian nella regione separatista del Nagorno-Karabakh, nonostante l'accordo di cessate il fuoco negoziato a Mosca la scorsa settimana, che avrebbe dovuto essere in vigore da sabato. I due Paesi si accusano a vicenda di attacchi. E' il quinto giorno consecutivo, ormai. Mercoledì, l'esercito azero ha annunciato di aver bombardato "sistemi di lancio di missili", dispiegati di notte sul territorio armeno e che, secondo gli azeri, sarebbero stati utilizzati per colpirli.

E mentre Erevan si dice scettica su possibili negoziati, Baku spinge per avere dalla sua la Turchia, come alleato in eventuali futuri colloqui, negando però il fatto che Ankara sia attivamente schierata nel conflitto. "Gli F-16 turchi sono qui. Sono arrivati durante le esercitazioni e sono rimasti dopo gli attacchi armeni", spiega il presidente azero, Ilham Aliyev. "Ma sono a terra e nessuno di questi aerei ha preso parte alla guerra". La Turchia è anche accusata di aver inviato militanti filo-turchi dalla Siria, per combattere al fianco degli azeri, accuse categoricamente smentite da Ankara.

Il Primo Ministro armeno, Nikol Pashinyan, punta il dito dritto contro Baku: "Nel corso degli anni, il processo di negoziazione sulla questione del Nagorno-Karabakh ha raggiunto un punto in cui, essenzialmente, l'Azerbaigian chiede al popolo armeno, al popolo del Karabakh, di rinunciare ai propri diritti", dichiara il premier.

I sostenitori di entrambe le parti emigrati all'estero sono scesi in piazza negli ultimi giorni, in diverse città del mondo. Da Parigi - dove sono i filo-armeni ad aver manifestato - fino a Milano, passando per Stati Uniti e Iran.

I manifestanti filo armeni protestano a Boston, negli Usa. 11 ottobre 2020 AP Photo/Steven Senne

I combattimenti iniziati il 27 settembre sono gli ultimi in ordine cronologico di un conflitto vecchio di decenni e mai veramente assopito. Un conflitto in questo territorio del Caucaso scoppiato all’inizio degli anni '90 e che ha causato la morte di 30.000 persone e centinaia di migliaia di rifugiati da entrambe le parti. Gli scontri tra i due eserciti riprendono periodicamente; le ultime volte nel 2012 e nel 2016. Ma le ostilità in corso sono sicuramente le più gravi dal 1994.