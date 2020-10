Il primo ministro ceco Andrej Babiš, a marzo, era a metà di un'intervista con il Wall Street Journal, quando un assistente ha dovuto informarlo che il suo paese - in inglese - ha un altro nome.

"Non lo sapevo. E non mi piace per niente", ha detto il premier, aggiungendo la sua sensazione che il nome abbreviato in inglese, Czechia, potrebbe essere confuso con la Cecenia.

"Questo non mi piace".

Noi siamo la Repubblica Ceca. Noi siamo cechi. E non so a chi sia venuta un'idea così stupida", ha aggiunto Babiš.

Paure etimologiche

Le paure etimologiche di Babiš sono fondate.

Nel 2013, la CNN disse che gli attentatori della maratona di Boston, che erano ceceni, erano cechi.

L'allora ambasciatore ceco a Washington, Petr Gandalovič, è stato costretto a correggere pubblicamente l'errore della tv americana.

Detto questo, Babiš difficilmente può affermare di non aver mai sentito parlare dell'argomento prima d'ora.

La natura del nome "geografico" inglese della Repubblica Ceca è stata un argomento di discussione per decenni prima del 2016, quando le autorità si stabilirono sulla Cechia (pronunciato che-ki-ya) in inglese, l'equivalente dell'abbreviato Česko nella lingua ceca.

In gran parte si trattava di una campagna condotta dal presidente Miloš Zeman dopo il suo insediamento nel 2013, cosa che senza dubbio sa anche Babiš.

"Uso la parola Czechia perché suona più bello ed è più corto della fredda Repubblica Ceca", disse Zeman.

La Cechia è stata ora accettata dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, così come dai giganti della tecnologia Google e Apple.

In effetti, l'ONU sostiene che le sue origini vanno molto più indietro nel tempo, con il suo primo riferimento in latino che arriva dal 1634

La Repubblica Ceca non è certamente l'unica nazione ad avere più di un nome: ci sono molti paesi che hanno un nome sia geografico che politico: quando ci si riferisce alla Repubblica Francese, per esempio, le persone usano solo Francia.

Inoltre, rimane un problema solo tra gli anglofoni e i cechi. In francese, Tchéquie è più comune della République tchèque, mentre sia in arabo che in coreano il nome più lungo non viene quasi mai usato.

In Germania è un po' più controverso. Tschechei, dal suono più naturale, veniva usato per descrivere le parti del paese occupate dal regime nazista dopo il 1938, e quindi è Tschechien, meno storicamente caratterizzato, ad essere usato comunemente ora.

"Ci sono poche cose più simboliche del nominare il proprio paese, quindi ci si può aspettare disaccordi, anche in situazioni che possono sembrare banali o bizzarre a un estraneo", ha detto Richard Q. Turcsányi, assistente professore all'Università Mendel di Brno, una città della Repubblica Ceca.

In effetti, la storia delle terre ceche è in qualche modo una storia di dispute semantiche e quando il nazionalismo ceco si sviluppò alla fine del XIX secolo si basava in gran parte proprio sul linguaggio.

Come scrive Mary Heimann nel suo libro" Cecoslovacchia: Lo Stato che ha fallito", la nazionalità sotto gli Asburgo era una variante del modello tedesco, in cui la "nazione era intesa come un popolo legato prevalentemente attraverso la lingua e la cultura", in contrapposizione a un "popolo che viveva nello stesso territorio".

Sembra che al premier ceco Andrej Babis abbiamo chiesto: Repubblica Ceca o Cechia? Petr David Josek/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Cecoslovacchia: la guerra "del trattino"

All'epoca della fondazione della Cecoslovacchia nel 1918, persino il National Geographic si beffava del lungo nome come "ingiusto handicap per il giovane Stato".

E gli slovacchi?

Gli slovacchi parlavano una lingua leggermente diversa dai cechi e si vedevano come una nazionalità separata sotto il dominio asburgico, e si unirono ai cechi solo nel 1918, nella convinzione che insieme avessero maggiori possibilità di ottenere la sovranità statale dopo la Prima Guerra Mondiale.

Ma i dibattiti sull'opportunità di un trattino significavano una differenza di cultura e di aspirazioni politiche tra i due territori.

La questione si sarebbe ripresa dopo la caduta del comunismo nel 1989, quando nella Cecoslovacchia post-socialista scoppiò la cosiddetta "guerra del trattino".

La fine della Cecoslovacchia durante il "divorzio di velluto" del 1993 ha messo da parte la questione del trattino. Al suo posto è sorto un altro dibattito storico su quale dovesse essere il nome geografico abbreviato ufficiale della nuova Repubblica Ceca.

La Cecoslovacchia - piuttosto che Repubblica Cecoslovacca - era un nome geografico accettato sia in inglese che il suo equivalente in ceco, prima della dissoluzione del 1993.

Anche la Slovacchia era ben abituata al proprio nome abbreviato, così si è affrettata ad accettare Slovensko come versione più breve della più formale Slovenská Republika, anche in questo caso, sia in inglese che in slovacco.

Il problema semantico è che la parola radice che significa ceco (Čech) significa anche Boemia, la più grande e storicamente più potente delle tre terre ceche: la Boemia a ovest, che comprende la capitale Praga; la Moravia a est; e la piccola scheggia rimasta della Slesia, la maggior parte della quale si trova ora in Polonia.

Secondo Lubomír Kopeček, professore di scienze politiche all'Università Masaryk, la resistenza all'uso di Česko è per lo più una "cosa emotiva" che ha a che fare con la sensibilità regionale.

È la Repubblica Ceca, semplice

Ancora oggi, il regionalismo rimane per alcuni un tema scottante. Nel censimento della popolazione del 2011, 522.000 persone si sono dichiarate di nazionalità morava, rispetto alle 380.000 di un decennio prima, anche se il governo ceco non considera i moravi o i silesiani come gruppi nazionali distinti.

"Le identità regionali nella Repubblica Ceca sono relativamente forti - il territorio è stato chiaramente diviso in tre terre fin dall'inizio del Medioevo - ed è rimasto tale", aggiunge il prof. Turcsányi, dell'Università Mendel di Brno. Questi sentimenti non sono esattamente irredentisti, ha aggiunto: del patriottismo locale in Moravia e in misura minore in Slesia esiste e si oppone alla centralizzazione del potere a Praga.

"Il regionalismo moravo è una delle fonti di questa resistenza", ha spiegato Kopeček. "Ma molto più importante è che Česko suona strano anche per la gente della parte occidentale del paese".

Infatti, anche dopo che il Comitato per la nomenclatura ceca ha accettato Česko come nome geografico ufficiale nel 1993, c'è stata ancora opposizione da parte di personalità di spicco per motivi estetici, tra cui Vaclav Havel, eroe anticomunista e primo presidente della Repubblica Ceca.

"Le lumache mi si insinuano sulla pelle quando leggo o sento la parola Česko: sarò l'ultimo ad usarla". Vaclav Havel Primo Presidente della Repubblica Ceca

Intanto, in un bar di Ostrava, al venerdi sera, un gruppo di operai si ritrova per una bevuta dopo una dura settimana di lavoro. Il vostro cronista chiede: "Preferite Repubblica Ceca o Cechia?"

Tomas, 52 anni, risponde serafico: "Repubblica Ceca, semplice".

E si prende una bella gollata di birra.

Naturalmente, ceca.