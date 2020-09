Referendum, prime proiezioni: sì al 65,6%, no al 34,4%

Regolare istituzione di tutti i seggi in Italia nonostante il Covid-19



C'è stato da sudare - in alcuni casi tutta la notte - negli uffici comunali per tappare i buchi causati dalla 'fuga' in massa di presidenti di seggio e scrutatori designati, ma alle 7 di mattina le sezioni con le urne sono state tutte regolarmente aperte, come certificato dal Viminale.



Le prescrizioni anti-Covid - gel, mascherine, percorsi separati, matite sanificate - non hanno creato particolari disagi, al di là di alcuni episodi di positività al Coronavirus che hanno costretto a sospendere temporaneamente le operazioni elettorali.



Gli appelli - anche via social - lanciati dai Comuni alla fine hanno funzionato. I sostituti sono stati trovati e le sezioni si sono potute costituire. "Ci sono state certamente delle criticità - ha ammesso il prefetto Caterina D'Amato, direttore centrale dei servizi elettorali del ministero dell'Interno.- Ma sono state superate grazie al lavoro encomiabile dei sindaci e degli uffici comunali cui compete l'organizzazione dei seggi".



Alle 7 di mattina le prefetture hanno così segnalato al Viminale "la regolare istituzione di tutti i seggi in tutta Italia".

Com'è andata nelle varie città

Non senza fatica, però. Il Comune di Roma si è trovato a dover sostituire ben 760 presidenti sui circa 2.600 seggi. "Un numero enorme coperto in tempi record. Abbiamo dovuto richiamare in servizio anche 250 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale - ha detto la sindaca Virginia Raggi - molti dei quali durante la notte".



A Napoli le surroghe hanno riguardato 250 presidenti su 860. A Torino i presidenti rinunciatari sono stati 506 su 919 e gli scrutatori 1.487 su 2.800. "Quello degli uffici - ha detto la sindaca Chiara Appendino - è stato un lavoro enorme, andato avanti fino a tarda notte". Milano ha dovuto sostituire 178 presidenti e 1.620 scrutatori.