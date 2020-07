Nonostante i numerosi tentativi di Mosca di scoraggiare le proteste, decine di migliaia di persone sabato scorso hanno riempito le strade di Khabarovsk, nell'Estremo Oriente russo, al confine della Cina, per opporsi all'arresto del governatore regionale.

Alla vigilia dell'evento, l'inviato speciale del Cremlino per la regione ha detto di capire le ragioni dei manifestanti, ma ha chiesto alla popolazione locale di fermarsi. Le autorità hanno messo in guardia dal rischio di diffondere ulteriormente il Covid-19.

Eppure, nonostante i richiami, in città è andata in scena la seconda protesta su larga scala nell'arco di una settimana, dopo quella del sabato precedente. Manifestazioni minori hanno preso piede anche nelle città vicine.

I russi scesi in piazza hanno chiesto un giusto processo per il governatore di Khabarovsk, Sergey Furgal, ma si sono letti e uditi slogan anti-Putin.

Sono un segno che l'egemonia del leader russo inizia a scricchiolare? Andiamoci piano.

Piuttosto che votare per esprimere il proprio malcontento per il potere in carica, la gente cercherà di adattarsi al deterioramento delle condizioni del Paese.

Cosa c'è di diverso in queste proteste

Le manifestazioni a Khabarovsk sono scoppiate in seguito all'arresto del governatore, due settimane fa, sospettato di coinvolgimento in diversi omicidi di uomini d'affari tra il 2004 e il 2005, prima di buttarsi in politica.

Furgal nega le accuse ma è stato trasferito a Mosca dove si trova in carcere e dove resterà per i prossimi due mesi.

L'elezione di Furgal, membro del partito nazionalista liberaldemocratico, è stata di per sé un evento inaspettato, indica Maria Lipman, analista politica della George Washington University.

Il Cremlino lo considerava troppo debole per vincere contro il candidato che aveva appoggiato nel 2018. Ciononostante, Furgal è riuscito a strappare la vittoria e da allora è riuscito a rapportarsi con la popolazione locale in maniera diretta, concreta, guadagnando popolarità - come si può giudicare dall'entità delle proteste di questi giorni.

I manifestanti pensano che il suo arresto sia un modo per il Cremlino di "imporre la sua volontà politica", e questa cosa non è piaciuta, spiega Lipman.

I cartelli dicono: "Libertà per Sergei Furgal"; "Sono, siamo tutti Sergei Furgal"; "Ridateci indietro Furgal"; "Riportate a casa Furgal" - 18 luglio 2020 Igor Volkov/AP

Le proteste a Khabarovsk sono insolite per la Russia per due motivi: la determinazione con cui i manifestanti esprimono le loro rimostranze e la risposta apparentemente soft di Mosca.

"La gente è stata tenace nel farsi sentire", continua Lipman, e il Cremlino sta mostrando "un certo grado di tolleranza" nella sua reazione.

Finora la polizia non è intervenuta pesantemente, mentre a Mosca l'atteggiamento nei confronti dell'opposizione politica è di tolleranza zero. Non è raro che nella capitale i manifestanti vengano malmenati e arrestati.

Secondo Lipman, il Cremlino non si aspettava una reazione simile all'arresto di Furgal. Il laissez-faire potrebbe essere spiegato dalla volontà di lasciare che la fiamma della protesta si spegna da sola.

Il sostegno a Putin è davvero in calo?

Il sondaggi sul livello di approvazione di Putin sono ai minimi da quando è salito al potere 20 anni fa. "Sembra chiaramente indebolito", continua Lipman.

Il Cremlino ha annunciato che la vittoria nel referendum di inizio luglio è stato un "trionfo di fiducia" nei confronti del leader. Più del 78 per cento degli elettori hanno appoggiato gli emendamenti che permetteranno a Putin di rimanere in sella almeno fino al 2036.

Ma il voto è stato inficiato da accuse di brogli elettorali e frodi di vario genere, cosa che indicherebbe che il Cremlino ha più necessità di alzare la posta in gioco rispetto a prima, spiega Lipman.

Il compito del Cremlino di "tenere il Paese sotto controllo" sembra essere diventato più impegnativo. nonostante tutti i ruoli chiave siano stati assegnati a fedeli di Putin, l'opposizione sia debole e il controllo sull'esercito non sia in discussione.

"In Russia non si respira un'atmosfera ottimista, ma da qui a fare qualcosa di concreto ed agire ne passa", dice l'analista. La popolazione russa "in genere non vede la politica come uno strumento in grado di migliorare le proprie condizioni di vita".

Putin non si trova di fronte ad una vera e propria opposizione politica. In generale, il popolo russo "non è così solidale con il presidente, è vero, ma non lo è con nessun altro a livello nazionale".

Gioca a favore di Putin anche il fatto che sia l'élite politica che le organizzazioni che possono usare la forza ove necessario - la polizia, le forze armate e le agenzie di sicurezza dello Stato - gli sono ancora tutte fedeli. Se dovesse aver bisogno di ricorrere a misure più severe e repressive, potrà farlo senza problemi.

Per queste ragioni, sarebbe sbagliato pensare che quanto succede a Khabarovsk sia presagio di qualcosa di più grosso, o che le proteste potrebbero estendersi a qualche altra regione. "Non credo che funzioni così in Russia".

Mosca tratterà la rivolta di Khabarovsk come una sfida locale, non nazionale. "In qualche modo il Cremlino se ne occuperà, con o senza aiuto della forza, nel bene o nel male".