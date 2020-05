Per qualche titolo in più. I 90 anni dell'inarrestabile Clint

90 anni oggi e la grinta del pistolero di una volta. All'attivo oltre 50 film, quattro Oscar solo per lui e una Palma alla carriera a Cannes, al rito delle candeline Clint Eastwood si piega controvoglia e preferisce ancora guardare avanti. L'uomo senza nome della "Trilogia del dollaro" ha appeso il cappello al chiodo e la 44 Magnum dell'Ispettore Callaghan non spara più, ma lui ad andare in pensione non ci pensa proprio. Quasi un film all'anno negli ultimi 20 e la più recente pioggia di statuette per "Million Dollar Baby" quando ne aveva già 74, il "Texano dagli occhi di ghiaccio" al cinema si diverte ancora. Icona western per Sergio Leone, duro e fuggiasco per Don Siegel, ma sempre poetico e appassinato, sul set ha detto che ci morirà. Ma non prima di regalarci qualche altro capolavoro.