Cinema, il "Napoleon" di Ridley Scott fa discutere i francesi

Di Euronews

Epico ma impreciso: pubblico e critica si dividono sul film di Ridley Scott "Napoleon", uscito nelle sale cinematografiche

PUBBLICITÀ

È uscito anche nelle sale italiane “Napoleon”, il film diretto da Ridley Scott, con protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix che interpreta l’imperatore francese Napoleone Bonaparte. Vanessa Kirby recita nel ruolo di Giuseppina di Beauharnais, prima moglie di Bonaparte.

"Napoleon", tra critiche e elogi

Piace agli inglesi ma non agli spettatori e ai critici cinematografici francesi: il nuovo kolossal del regista britannico Ridley Scott, "Napoleon", scatena reazioni contrastanti.

Nel giorno della prima, a Fontainebleau, alcuni hanno trovato la produzione "grandiosa", altri sono rimasti delusi dalle inesattezze storiche.

"Inizia con un enorme errore storico. Bonaparte non ha mai assistito alla decapitazione di Maria Antonietta. E continua così per tutto il film" commenta Jean-Luc, uno spettatore.

Uscita dalla sala anche Anita dice di essere rimasta un po' spiazzata, in particolare "dalla rappresentazione di Napoleone nella sua vita privata. Non lo vedevo proprio così, ma in fondo - aggiunge - che ne sappiamo? Ma è un film magnifico. Era da molto tempo che non vedevo un film così grandioso".

La scalata di Napoleone

Prodotta da Columbia Pictures e Apple Original Films, l'opera di Scott ripercorre la vita di Bonaparte nel suo crescendo rossiniano, da soldato a Imperatore, indugiando sullo sturm und drang - la tempesta e passione del romanticismo - che lo ha reso uno dei personaggi più iconici della storia francese.