Morto l'attore Tom Wilkinson, noto per Full Monty e Michael Clayton

Di Euronews

Si è spento a 75 anni l'attore brtiannico Tom Wilkinson, candidato agli oscar nel 2001, è noto al grande pubblico per il suo ruolo nella commedia cult Full Monty

PUBBLICITÀ

Tom Wilkinson, l'attore britannico candidato all'Oscar e noto per i suoi ruoli in "The Full Monty", "Michael Clayton" e "The Best Exotic Marigold Hotel", è morto. Aveva 75 anni.

Wilkinson è morto improvvisamente a casa sabato, 30 dicembre, lo ha fatto sapere il suo agente a nome della famiglia. Non ha poi fornito ulteriori dettagli.

La carriera di Tom Wilkinson

Wilkinson è stato candidato all'Oscar come miglior attore per il suo lavoro nel dramma familiare "In The Bedroom" del 2001 e nella categoria miglior attore non protagonista per il suo ruolo in "Michael Clayton", film del 2007 con George Clooney.

È ricordato da molti in Gran Bretagna e non solo per aver interpretato l'ex caposquadra di un'acciaieria Gerald Cooper nella commedia del 1997 "The Full Monty", protagonista un gruppo di operai siderurgici disoccupati che formano un improbabile numero di spogliarello maschile.

Wilkinson è apparso in decine di altri film, tra cui "Batman Begins", "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" e "Valkyrie". L'attore è stato premiato per i suoi servizi al teatro nel 2005, quando è stato nominato membro dell'Ordine dell'Impero Britannico.