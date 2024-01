Di Euronews

L'attore nato in Messico e cresciuto negli Stati Uniti è morto a causa di un cancro all'appendice

Adan Canto, il cantante e attore messicano conosciuto per i suoi ruoli in X-Men: Days of Future Past , Agent Game e nella serie televisiva The Cleaning Lady, è morto all'età di 42 anni. Il suo addetto stampa ha dichiarato che Canto è morto lunedì a causa di un cancro all'appendice. L'attore aveva scelto di tenere la diagnosi privata.

Gli esordi e la carriera di Adan Canto

Nato a a Ciudad Acuña,in Messico, e cresciuto in Texas, Canto ha iniziato la sua carriera all'età di 16 anni, quando è partito per Città del Messico per lavorare come musicista. Ha debuttato come attore nella serie messicana del 2009 Estado de Gracia. Il suo debutto negli Stati Uniti è avvenuto nella serie Fox del 2013 The Following, con Kevin Bacon.

Tra gli altri ruoli di rilievo, figurano il vicepresidente eletto Aaron Shore in Designated Survivor, il politico colombiano Rodrigo Lara Bonilla in Narcos e il mutante Sunspot in X-Men: Days of Future Past. Canto ha recitato nel debutto alla regia di Halle Berry, Bruised. Ha anche diretto cortometraggi. Il primo nel 2014 e un secondo nel 2020.

Al momento della morte Canto recitava nel ruolo di Armand Morales nella serie Fox The Cleaning Lady, che attualmente sta girando la terza stagione. Non ha potuto partecipare alla produzione a causa della malattia, ma sperava di rientrare nel corso della stagione.

Amici e familiari ricordano Adan Canto

Kiefer Sutherland, al fianco di Canto in Designated Survivor, lo ha ricordato su Instagram: "Sembra che ultimamente abbia dovuto fare troppi post come questo, ma sono affranto dalla perdita di Adan Canto. Era uno spirito meraviglioso", ha scritto Sutherland nella didascalia di una foto di loro due sul set.

"Come attore, il suo desiderio di fare bene, di essere grande, e poi di fare meglio, era davvero impressionante e ci mancherà molto. Ho il cuore spezzato anche per sua moglie Steph e per i suoi due figli piccoli. Adan, che tu possa riposare in pace".

Canto la scia la moglie Stephanie Ann Canto e i due figli Roman Alder, 3 anni, e Eve Josephine, 18 mesi. "Per sempre il mio tesoro Adan, ci vediamo presto", ha scritto la moglie sul suo account Instagram.