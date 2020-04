Covid-19: l'umanità dei grandi sportivi durante la crisi

Una corsa che vale più di tutte per Davide Martinelli, il ciclista su strada che corre per l'Astana pro team, e che in queste ore si dedica allo sport 'altruismo' e per i più anziani e bisognosi dei centri rurali nel Bresciano va a ritirare le medicine in farmacia. Sempre sulla sue due ruote e dando ossigeno ai muscoli delle gambe.

Il grazie degli anziani, sono per lui, la ricompensa migliore.

“Sono legatissimo al mio Lodetto – ha raccontato sul suo profilo Instagram – dove sfortunatamente non c’è né una farmacia né alcun negozio di alimentari! Dentro di me penso: è la mia occasione per rendermi utile e ripagare le tante persone che mi hanno sempre sostenuto negli anni, e dare una mano a chi in questo momento ne ha bisogno. Ho una bici, 2 gambe ormai non molto allenate e uno zaino”.

Le iniziative di solidarietà si moltiplicano in tutta Europa anche in Germania, dove due musicisti percorrono le vie del distretto di Marzahn, a Berlino, con il loro furgoncino dispensano musica e calore.

A differenza dell'Italia la Germania che conta circa 138 mila casi di contagio è riuscita a gestire il decorso della malattia meglio con circa 4000 decessi.