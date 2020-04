Il mondo cristiano celebra quest'anno una Pasqua inedita, mentre il pianeta lotta contro il coronavirus. Un Venerdì Santo per Papa Francesco senza fedeli. Né durante la Passione del Signore, né per la tradizionale Via Crucis, solo sul sagrato della basilica di San Pietro (non al Colosseo, come accade ogni anno), ma trasmessa in mondovisione.

La Passione del Signore in Vaticano AP Photo/Andrew Medichini, Pool

Celebrazioni nella Notre-Dame distrutta

Cerimonia a porte chiuse anche in Francia, nella cattedrale di Notre-Dame, a Parigi. L'edificio, duramente colpito dall'incendio dello scorso 15 aprile, ha ospitato l'arcivescovo Michel Aupetit, accompagnato da una ristretta delegazione. "Siamo in questa cattedrale metà distrutta, per dire che la vita è ancora qui tra noi" ha detto il prelato.

L'arcivescovo Michel Aupetit entra a Notre-Dame Ludovic MARIN / POOL / AFP

I tamburi a Calanda suonano dai balconi

Nonostante l'emergenza sanitaria che sta colpendo duramente il Paese, neanche la Spagna ha voluto rinunciare alle proprie tradizioni. Ogni Venerdì Santo a mezzogiorno, a Calanda, nella provincia di Teruel, il suono dei tamburi riempie le strade della città. Quest'anno, piuttosto che nella piazza centrale, i tamburi sono stati suonati dai balconi, all'ora stabilita.

Messa al drive-in a Düsseldorf

A Düsseldorf, in Germania, si è tenuta infine una delle messe più originali, in un drive-in davanti a centinaia di macchine. "Dopo giorni senza contatto con la nostra comunità, cerco di sperimentare la connessione, anche in un ambiente completamente diverso", dichiara un fedele.

In questo modo, tanti fedeli hanno potuto partecipare alla funzione religiosa, in tutta sicurezza, senza rischio di contagio.