Coronavirus: i motori economici dell'Europa scendono in campo

La Germania fa un passo fondamentale, che potrebbe rimettere in moto l'economia dell'Eurozona, annunciando questo venerdì il più grande piano di sostegno alle imprese dal dopoguerra, con prestiti "illimitati", con una disponibilità almeno di 550 miliardi di euro. Prestiti garantiti dallo Stato, per aiutare le imprese in difficoltà o con problemi di liquidità, come i settori del trasporto aereo, turismo o gastronomia, particolarmente colpiti.

Non solo avrà effetti sulla Germania, ma anche sui paesi vicini e sull'Unione Europea. Molti vorrebbero che la Germania inviasse un segnale forte, perché la Germania è vista a livello internazionale come un Paese in forma, economicamente parlando. Quindi dobbiamo essere all'altezza delle nostre responsabilità Peter Altmaier Ministro dell'Economia tedesco

Anche la Francia ha presentato misure di decine di miliardi di euro, per aiutare l'economia a rispondere a questa crisi. Il governo ha annunciato garanzie statali fino al 90% dell'importo, per le richieste di prestito delle piccole e medie imprese. L'obiettivo è che chiunque abbia un lavoro non perda un centesimo.

Lo Stato compenserà le perdite salariali, qualunque sia lo stipendio, mentre finora era limitato all'importo di un salario minimo. Certo, per gli stipendi più alti si potrebbe pensare di mettere un limite, ma per il 99% dei dipendenti che si troveranno a lavorare a breve termine, con un rischio di diminuzione dello stipendio, provvederemo noi Bruno Le Maire Ministro delle Finanze francese

I motori economici dell'Unione Europea stanno usando tutte le armi a loro disposizione per superare l'impatto della pandemia. Misure che portano le borse al rimbalzo, in un periodo di turbolenzePiazza Affari ha chiuso in positivo, +7,12% dopo avere superato punte del +17%, durante la giornata.