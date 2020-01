Khamenei: "Iran ingannato nell'accordo sul nucleare"

E ancora: "Il dramma dell'aereo abbattuto non deve far dimenticare il sacrificio del generale Qassem Soleimani ", ucciso dagli Stai Uniti. Donald Trump è un "pagliaccio" che finge di sostenere il popolo iraniano ma poi lo "colpirà alle spalle con un pugnale velenoso".

Khamenei, per la prima volta in otto anni, ha voluto guidare la preghiera del venerdì a Teheran. La notizia shock dell'abbattimento da parte della contraerea iraniana del velivolo Ukrainian Airlines con a bordo 176 persone e le manifestazioni che sono seguite con la richiesta di dimissioni rivolta a Khamenei, hanno inflitto un duro colpo alla leadership della Guida Suprema.

Office of the Iranian Supreme Leader via AP

