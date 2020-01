Il virus, identificato come un "parente" di MERS e SARS, ha causato finora 41 casi e un morto, segnala l' Organizzazione Mondiale della Sanità . Le autorità stanno intensificando il monitoraggio negli scali, in occasione delle vacanze del Capodanno cinese, che sarà il prossimo 25 gennaio.

C'è un primo contagio oltreconfine de l nuovo coronavirus, che in Cina ha già provocato numerosi casi di polmonite e un decesso . Si tratta di una donna proveniente da Wuahn, la città cinese focolaio dell'epidemia, posta in quarantena in Thailandia insieme ad altri 11 viaggiatori, dopo che le analisi mediche hanno riscontrato la presenza nel suo organismo di un ceppo del virus. Il ministero della Sanità thailandese ha fatto sapere che la 61enne è stata curata e le sue condizioni stabili le hanno permesso di lasciare l'ospedale, una decina di giorni dopo essere stata ammessa.

