Wuhan isolata, blindata e deserta.

La città cinese con oltre 9 milioni di abitanti è il luogo da cui a fine dicembre è partita la diffusione del Coronavirus che sta facendo preoccupare il mondo intero.

È una città fantasma: stazioni ferroviarie, aeroporto, metropolitana, autobus, traghetti: tutto chiuso, tutto bloccato.

A chi vive in città è stato consigliato di non partire, proprio nella settimana in cui milioni di cinesi sono in viaggio per le vacanze del Capodanno lunare.

Tutto chiuso a Wuhan: anche il mercato. AP Images

Aumentano i casi, aumentano le vittime

Sono ormai più di 500 i casi confermati di coronavirus, malattia respiratoria con i sintomi simili alla polmonite: già 17 i morti.

Gli scienziati hanno identificato la malattia come un nuovo tipo di Coronavirus, che è un grande ceppo di virus, alcuni dei quali causano soltanto il comune raffreddore.

Altri, viceversa, si sono evoluti in malattie più gravi, come la SARS e la MERS, anche se finora il nuovo virus non sembra essere altrettanto letale o contagioso.

Sarà "emergenza sanitaria globale"?

Nel frattempo, il Comitato di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sta ancora raccogliendo informazioni prima di decidere se dichiarare o meno una "emergenza globale".

Interviene Tedros Adhanom Ghebreyesus, etiope, Direttore Generale dell'OMS:

"La trasparenza, in questi casi, è molto importante. Aiuta davvero. E se vogliamo mantenere il mondo al sicuro, la trasparenza è al primo posto.

Ed è quello che stiamo vedendo, quello che sta accadendo e abbiamo incoraggiato le autorità cinesi a continuare in questa direzione". Tedros Adhanom Ghebreyesus Direttore Generale dell'OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell'OMS. Euronews

Casi di contagio in tutta la Cina. E non solo

La maggior parte dei casi di Coronavirus si è verificata a Wuhan e nella provincia di Hubei, ma ormai sono spuntati decine di casi in tutta la Cina. E in qualche altro paese del mondo (Giappone, Corea del Sud, Thailandia, Macao, Australia, Stati Uniti).

Ai passeggeri che sono arrivati all'aeroporto londinese di Heathrow da Wuhan è stato chiesto com'e la situazione.

"Completamente normale, a parte il fatto che tutti indossano più mascherine del normale. E abbiamo ricevuto un volantino mentre atterravamo: se avete qualche sintomo, c'è un virus: per favore contattateci", racconta Thomas Crosby, passeggero del volo proveniente da Wuhan.

Thomas Crosby durante l'intervista all'aeroporto di Heathrow. Euronews

Sempre più controlli: e l'ultimo volo da Wuhan a Roma

Molti paesi (tra cui l'Italia, all'aeroporto di Fiumicino in particolare) stanno ora rendendo più severi i controlli alle frontiere in attesa dell'eventuale dichiarazione di emergenza sanitaria globale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che comporterebbe ulteriori misure di sicurezza.

A Fiumicino è atterrato poco prima delle 5 del mattino l’ultimo volo proveniente da Wuhan: la metropoli cinese è stata, infatti, isolata per contenere la diffusione dell’epidemia del Coronavirus. Sotto il velivolo partito da Wuhan, anche un’ambulanza della Croce Rossa con speciale camera isolante per il contenimento biologico.