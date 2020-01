È mancato Qabus bin Said che ha governato l'Oman per 50 anni

Il sultanato dell'Oman piange la scomparsa di Qabus bin Said, il sultano che ha governato il Paese della penisola arabica per quasi 50 anni e che soffriva da tempo di una malattia incurabile.

Qabus bin Said è stato il monarca rimasto al potere più lungo in Medio Oriente. Dopo essersi insediato con un colpo di stato nel 1970 ed aver guidato il paese in una non facile modernità, mediando fra le due grandi potenze rivali della regione, l'Iran e gli Stati Uniti, è mancato a quasi 80 anni. In dicembre si era recato in Belgio per un controllo medico.