Sale la tensione in Medio Oriente: attaccata la Green zone di Baghdad

Intanto oltre Atlantico sono state organizzate manifestazioni di protesta contro il raid di venerdì in oltre 70 città. Centinaia di persone si sono radunate davanti alla Casa Bianca, dove ha preso la parola anche l'attrice-attivista Jane Fonda, e a New York davanti alla Trump Tower e a Times Square.

L'invio di nuove truppe è stato sollecitato in risposta alle minacce provenienti dalla regione in seguito al

L'esercito degli Stati Uniti rinforzerà i propri contingenti di stanza nella regione, inviando circa 3.500 militari da schierarsi essenzialmente in Iraq, in Kuwait .

Gli attacchi arrivano proprio mentre sono in viaggio verso il Medio Oriente i primi rinforzi militari voluti per proteggere diplomatici, funzionari e militari stessi dal sentimento anti americano che si è inasprito dopo l'attentato costato la vita al generale Qassem Soleimani.

