Spagna: firmato un dettagliato accordo di governo fra PSOE e UP

Nel documento firmato con il PNV il premier ad interim si è impegnato a promuovere le "riforme necessarie per adattare la struttura dello Stato al riconoscimento delle identità territoriali" e ad "aprire i canali per promuovere la rappresentanza internazionale di Euskadi" nelle competizioni sportive.

Parallelamente si è anche consumato l’accordo fra PSOE e PNV (il Partito Nazionalista Basco), che renderà più facile le cose per l’insediamento del governo PSOE-UP.la nuova colaizione, infatti, avevano bisogno dell’astensione di alcuni partiti per ottenere la fiducia nel voto di insediament.

Pablo Iglesias ha sottolineato come la combinazione fra la esperienza del partito socialista e la novità che puo' portare Unidas Podemos potranno portare il paese a fungere da riferimento per l'Europa e il mondo intero i termini di "giustizia sociale, la lotta contro il cambiamento climatico e le politiche per le donne".

Il premier spagnolo ad interim, il socialista Pedro Sánchez, e il leader di Podemos, Pablo Iglesias, hanno firmato oggi, 30 dicembre 2019, presentandolo al Congresso, un dettagliato accordo di governo dal titolo 'Coalizione Progressista. Un nuovo accordo per la Spagna' . L'accordo prevede un'ambiziosa riforma fiscale con aumento delle tasse per le fasce più ricche e le grandi imprese, e insieme un aumento significativo del salario minimo con un chiaro accento sociale e femminista.

