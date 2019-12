Attentato in Somalia, Papa Francesco prega per le vittime

"Cari fratelli e sorelle, preghiamo il Signore per le vittime dell’orribile attentato terroristico di ieri a Mogadiscio, in Somalia, dove nell’esplosione di un’autobomba sono state uccise oltre 70 persone. Sono vicino a tutti i familiari e a quanti ne piangono la scomparsa".

Un " orribile attacco terroristico ". Con queste parole Papa Francesco ha definito l'attentato in Somalia durante l'Angelus della domenica in piazza San Pietro. Bergoglio ha pregato per le vittime dell'attacco che, sabato a Mogadiscio nei pressi di un affollato checkpoint, ha causato decine di morti e feriti , tra cui bambini e studenti universitari .

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.