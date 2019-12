Non si può escludere che membri dei servizi di difesa abbiano usato forza sproporzionata - in alcuni casi in violazione del diritto internazionale umanitario - o che non abbiano fatto abbastanza distinzione tra combattenti dell'esercito per la salvezza dei Rohingya (ARSA) e civili. Se crimini di guerra sono stati commessi da membri dei servizi di difesa del Myanmar, questi saranno perseguiti dal sistema giudiziario militare nazionale, in conformità con la nostra costituzione