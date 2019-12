Kutupalong è il più grande campo del Bangladesh sudorientale. Qui vivono oltre 600.000 persone . Ai cosiddetti "birmani senza documenti", come alla stragrande maggioranza dei rohingya viene negato lo status di rifugiati. Storie di atrocità riecheggiano in ogni angolo del campo.

Una situazione, quella birmana, cosÌ drammatica che i profughi arrivati in Bangladesh - seppur ammassati in campi precari e sovraffollati, in condizioni di malnutrizione e igiene precaria - rifiutano con ogni forza di tornare a casa.

Una vicenda che ha offuscato l'immagine internazionale di San Suu Kyi come donna-simbolo della resistenza alla dittatura militare . Oggi è accusata di accondiscendenza nei confronti dell'implacabile azione dei militari verso la minoranza etnica, alla quale la Birmania nega anche il nome, Rohingya. In sostanza sono trattati alla stregua di immigrati illegali.

Le imputazioni sono relative alle persecuzione che l'esercito birmano avrebbe compiuto nel 2017 contro i rohingya, dando il via al più grande esodo transfrontaliero mai registrato, quando quasi un milione di persone fuggirono in Bangladesh.

Aung San Suu Kyi - l'ex premio nobel per la pace , da due anni al centro di una feroce polemica per le ripetute brutalità che il suo paese ha riservato alla minoranza musulmana Rohingya - dovrà difendere il Myanmar di fronte alla Corte di giustizia internazionale dell'Aia da gravissime accuse di genocidio e crimini contro l'umanità .

