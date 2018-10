In Bangladesh profughi Rohingya e popolazione locale lavorano insieme per risolvere i problemi

Durante la nostra visita, un problema con la qualità dell'acqua a una delle fontane ci ha fatto toccare con mano come funziona il sistema. Ce l'ha spiegato un residente locale, Ongtacing Chakma, membro del Comitato che gestisce uno dei punti d'acqua: "Ieri abbiamo visto che l'acqua era sporca. Tutti i membri del comitato sono venuti qui per capire le origini del problema. Ora stiamo controllando le tubature e speriamo di risolvere tutto".

" Lavoriamo in modo partecipativo - spiega Reda Bendahmane di Solidarités International -: i comitati locali per l'acqua e per i servizi igienico-sanitari, composti da residenti e da profughi, ci consigliano sulla collocazione, sull'utilizzo, sulle fonti d'acqua, sui problemi che potrebbero incontrare, e noi implementiamo le nostre soluzioni su questa base".

Il campo di Unchiprang , nel Bangladesh meridionale, è sorto dal nulla l'anno scorso, dopo l'ultima repressione militare in Myanmar. Oggi ospita 23 mila Rohingya . Quest'ultima ondata di rifugiati ha messo a dura prova la disponibilità delle risorse locali . L'organizzazione francese Solidarités International , finanziata dal D ipartimento per gli aiuti umanitari dell'Unione europea , ha installato qui tre punti di distribuzione dell'acqua, usati sia dai Rohingya sia dalla popolazione locale.

Ad assisterlo si è presentato, oltre agli altri membri del Comitato, anche Saiful Bari, un tecnico dell'ong francese: "Sono qui per aiutarli, per fornire supporto tecnico, potrebbe trattarsi di un grosso guasto. Sono qui per verificare se sia un problema piccolo o grosso".

In questo caso la ragione del malfunzionamento è stata facilmente individuata e il Comitato è riuscito a fare da solo. Perché, dice Bari, "Li abbiamo formati sugli elementi tecnici di base, in modo che possano fare le riparazioni da sé in caso di piccoli guasti. Come oggi: hanno semplicemente aperto una valvola e controllato se ci fosse fango o una nuova perdita".

Solidarités International lavora anche su soluzioni innovative per ridurre il rischio di contaminazioni e le malattie trasmesse dall'acqua. La sfida è adattarsi ai nuovi bisogni in base all'evolversi della situazione.