Una volta celebrata come un'icona nella lotta contro la dittatura birmana , Aung San Suu Kyi viene ora accusato all'estero di non difendere i rohingya. Ma gode ancora di un sostegno molto forte nel suo paese d'origine.

La settimana scorsa in Argentina è stata presentata un'altra denuncia contro il Myanmar, sempre per "atti di genodicio", con la magistratura argentina che invoca il principio della giustizia universale. La denuncia riguarda in particolare Aung San Suu Kyi.

Sebbene il Myanmar non sia uno Stato membro dello Statuto di Roma, il trattato istitutivo della Corte, la stessa Corte si era dichiarata competente a indagare sulla presunta deportazione dei rohingya in Bangladesh.

Ma questa non è l'unica azione legale attualmente in corso contro il Myanmar.

Perseguitati dalle forze armate birmane, si sono rifugiati in enormi campi profughi in Bangladesh.

Nell'agosto 2017, più di 740.000 musulmani rohingya sono fuggiti dal Myanmar dopo un'offensiva militare per rappresaglia per gli attentati ai valichi di frontiera da parte di un gruppo di ribelli di etnia rohingya.

Aung San Suu Kyi difende il Myanmar. Premio Nobel per la pace nel 1991 e attuale consigliere speciale di stato, San Suu Kyi guiderà la delegazione birmana alla Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite per difendere il suo paese dalle pressioni internazionali legale alla sorte della minoranza musulmana dei rohingya.

