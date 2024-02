Di Euronews

Litorale a nord e a sud di Roma insolitamente pieno di bambini e famiglie. Primo relax dell'anno sulla spiaggia e traffico al ritorno

PUBBLICITÀ

La primavera è arrivata prima, o forse non è mai arrivato l'inverno, fatto sta che i romani hanno trascorso la domenica al mare.

Le temperature sopra la media stagionale, tra i 16 e i 18 gradi, hanno spinto molte persone sulle spiagge intorno a Roma: Ostia, Focene, Fregene, Maccarese e altre località del litorale a nord della capitale, così come a sud.

Pochi gli stabilimenti aperti per un gelato o una bibita, ma bambini e genitori si sono levati volentieri le scarpe, per giocare e rilassarsi sulla sabbia, con molti mesi di anticipo anche per l'Italia.

Il rovescio della medaglia della gita domenicale in spiaggia è stato il traffico, che ha rallentato la via del Mare verso Roma a partire da metà pomeriggio.