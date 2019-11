Cambio generazionale per Afd, ultradestra che più a destra non si può

Sempre molto tempestoso il contorno dei raduni dell'estrema destra tedesca: Alternative fuer Deutschland sta celebrando la sua due giorni per il rinnovamento della leadership a Braunschweig: Fuori si accalcano gli antagonisti (attrezzati con ombrelli arcobaleno e cartelli molto chiari contro le derive della destra) ma la tempesta giunge anche dallo scandalo sui finanzimenti illeciti del partito come riportato dal settimanale Der Spiegel. In assise davanti a centinaia di delegati il co-presidente del partito Alexander Gauland, ha motivato la già annunciata decisione di non candidarsi più.

Un cambio generazionale annunciato

Per lui serve un cambio generazionale. "Se oggi, da fondatore del partito faccio spazio a qualcuno più giovane lo faccio in amicizia. E nessuno deve preoccuparsi se domani scoprirò pubblicamente che il partito non mi appartiene più perché presumibilmente si è spostato troppo a destra." Ha candidamente confessato Gauland suscitando una cerimoniosa standing-ovation dei delegati irriducibili.

Si ricandida Meuthen

Si ricandida invece il presidente attuale, Georg Meuthen. Sul posto ci sono 600 delegati, che entro il weekend votano per il presidio e per il futuro leader di Alternative fuer Deutschland. I lavori avvengono in un contesto d'imponenti misure di sicurezza e con squadre ben attrezzate di polizia.