KIEV (UCRAINA) - Arrivano gli occhiali da sole biodegradabili. Realizzati con i fondi del caffè.

Dopo l'elaborazione con una macchina digitale, i fondi assumono una forma da vera montatura per occhiali. Vengono aggiunte le aste e inserite le lenti: ed ecco gli occhiali da sole.

Stampe digitali a forma di occhiali.

Li ha inventati Max Gavrylenko, un giovane ucraino con il pallino dell'ecologia.

Il suo marchio imprenditoriale si chiama "Ochis Coffee".

Un vero e proprio lavoro di artigianale di laboratorio, olio di gomito e anche olio vegetale: gli occhiali sono, infatti, realizzati con fondi di caffè e lino incollati insieme ad un biopolimero a base di olio vegetale.

Prima di provare il caffè, Max Gavrylenko tentato anche con la menta, il prezzemolo, il grano saraceno e il riso. Ma il caffè è tutta un'altra cosa.

"Visto che beviamo 2 miliardi e mezzo di tazzine di caffè..."

"Nel mondo si bevono più di 2,5 miliardi di tazze di caffè durante il giorno. Di conseguenza, un'enorme quantità di residui di caffè non viene trattata e va semplicemente sprecata. In realtà, è una quantità enorme di merce disponibile per la produzione di qualsiasi articolo. Intanto ho cominciato con gli occhiali da sole", spiega Max Gavrylov.

Max Gavryloc con i suoi "gioielli".

Occhiali che salvano il pianeta

Ma presto arriveranno piatti, spazzolini da denti, cover telefoniche e altro ancora, tutto "Made in Coffee".

Gli occhiali di Max si vendono online, in alcuni negozi e in molti bar di Kiev. Costo: dagli 89 ai 149 dollari. I clienti dell'azienda sono, per ora, soprattutto statunitensi ed europei, ma Gavrylenko sta progettando una collezione speciale per gli ucraini, con prezzi più abbordabili.

Oggi "Ochis Coffee" produce 5-7 paia di occhiali da sole al giorno, con l'obiettivo di raggiungere le 50 paia al giorno.

Kateryna Gusarova, Manager di una caffetteria di Kiev dice:

"Queste montature degli occhiali biodegradabili sono veramente un'idea eccezionale. È un'ulteriore opportunità per tutti noi di salvare l'ambiente, in tutto il mondo".