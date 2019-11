Clima: i ghiacciai dei Pirenei? Spariranno in 20 anni

Secondo Ignacio Lopez Moreno in 20 anni spariranno tutti i ghiacciai dei Pirenei e non saranno i soli ad andarsene. Lo spessore del manto nevoso infatti si dimezzerà da qui al 2050 nei Pirenei centrali, quindi addio sciatori e addio turismo invernale.

La loro ombra incombe minacciosa sulla Cop 25 la conferenza sul clima che si terrà proprio a Madrid dal 2 al 13 dicembre (doveva tenersi in Cile ma è stata annullata per la gravità della situazione politica interna) a eterno monito dei danni che può fare l'uomo.

