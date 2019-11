"Ho partecipato al secondo sciopero climatico globale e ho conosciuto che questi giovani, dei "Fridays for Future": sono molto simpatici e mi hanno dato la soluzione in mano. Mi hanno spiegato cosa e come si può fare per salvare l'ambiente.

Così, mentre ero seduto per strada, io, uomo di 30 anni, mi sono alzato e mi sono chiesto, perché non faccio qualcosa anch'io?"