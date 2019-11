Barcellona, proteste alla stazione principale tra sit-in e tensioni

Barcellona è stata spesso teatro di proteste nelle ultime settimane, talvolta sfociate in violenze, da quando la corte suprema della Spagna ha emesso condanne per 13 anni di carcere.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.